Хинштейн: Необходимо совместно работать с администрацией Telegram

В ГД РФ заявили о необходимости сотрудничества с разработчиками Telegram для введения маркировки вражеских каналов.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что по вопросу о маркировке вражеских каналов в Telegram, распространяющих недостоверную информацию, при этом маскирующихся под российские каналы необходимо рассматривать с привлечением администрации социальной сети. Доступ к такой функции имеется только у разработчиков социальной сети, поэтому было бы сложно самостоятельно попытаться ввести систему маркировки.
Хинштейн отметил, что он пока не осведомлен о готовности администрации Telegram пойти навстречу и работать в этом направлении сообща. Ранее Валентина Матвиенко предложила идею о введении маркировки враждебных к России Telegram-каналов.