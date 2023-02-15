Хинштейн: Необходимо совместно работать с администрацией Telegram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что по вопросу о маркировке вражеских каналов в Telegram, распространяющих недостоверную информацию, при этом маскирующихся под российские каналы необходимо рассматривать с привлечением администрации социальной сети. Доступ к такой функции имеется только у разработчиков социальной сети, поэтому было бы сложно самостоятельно попытаться ввести систему маркировки.