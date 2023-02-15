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Хинштейн: Необходимо совместно работать с администрацией Telegram

Политика
Хинштейн: Необходимо совместно работать с администрацией Telegram

В ГД РФ заявили о необходимости сотрудничества с разработчиками Telegram для введения маркировки вражеских каналов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что по вопросу о маркировке вражеских каналов в Telegram, распространяющих недостоверную информацию, при этом маскирующихся под российские каналы необходимо рассматривать с привлечением администрации социальной сети. Доступ к такой функции имеется только у разработчиков социальной сети, поэтому было бы сложно самостоятельно попытаться ввести систему маркировки.

Хинштейн отметил, что он пока не осведомлен о готовности администрации Telegram пойти навстречу и работать в этом направлении сообща. Ранее Валентина Матвиенко предложила идею о введении маркировки враждебных к России Telegram-каналов.
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