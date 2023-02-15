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Представитель МИД КНР Вэньбинь предупредил о контрмерах на санкции США

Политика
Представитель МИД КНР Вэньбинь предупредил о контрмерах на санкции США

Пекин пойдет на контрмеры в ответ на ограничения Вашингтона против китайских компаний. Об этом предупредил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее Министерство торговли США включило в «стоп-лист» шесть юридических лиц из Китая. Это произошло под предлогом инцидента с «аэростатом-шпионом». По информации «Профиля», официальный Вашингтон предполагает, сбором каких данных занимался объект.

«Китай... в соответствии с законом примет контрмеры в отношении соответствующих структур США, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая», — отметил Вэньбинь, выступая на брифинге.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал произошедший с аэростатом случай ошибкой. По словам Вэньбина, аппарат непреднамеренно вошел в американское воздушное пространство. Несмотря на это, Белый дом решил усугубить ситуацию.
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