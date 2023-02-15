Представитель МИД КНР Вэньбинь предупредил о контрмерах на санкции США

Ранее Министерство торговли США включило в «стоп-лист» шесть юридических лиц из Китая. Это произошло под предлогом инцидента с «аэростатом-шпионом». По информации «Профиля», официальный Вашингтон предполагает, сбором каких данных занимался объект.