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Житель Братска получил 23 года колонии за убийство соседа и его пожилой матери

Происшествия
Житель Братска получил 23 года колонии за убийство соседа и его пожилой матери

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Братска. Мужчина лишился свободы за совершение двойного убийства, рассказали в прокуратуре.

Преступление было совершено в январе прошлого года. Фигурант пришел в гости к соседу. Мужчины устроили застолье со спиртным.

В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и зарезал хозяина дома. Виновник решил скрыть следы расправы. Он поджег дом, зная, что там находилась еще 81-летняя мать убитого, которая не могла самостоятельно передвигаться. Женщина задохнулась. Преступник получил 23-летний срок заключения.
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