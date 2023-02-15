«Прошлое – это прошлое, а будущего может и не быть»: Разуваев об изменении фондового рынка России за год

История российских фондовых рынков началась с введения ваучеров и банковских акций 30 лет назад. Однако, настоящий интерес к рынку у россиян проснулся после повышения пенсионного возраста в 2018 году. Тогда граждане поняли, что на пенсию лучше копить самостоятельно и начали откладывать деньги на банковские счета. Об этом рассказал кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН.