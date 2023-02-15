«Прошлое – это прошлое, а будущего может и не быть»: Разуваев об изменении фондового рынка России за год

История российских фондовых рынков началась с введения ваучеров и банковских акций 30 лет назад. Однако, настоящий интерес к рынку у россиян проснулся после повышения пенсионного возраста в 2018 году. Тогда граждане поняли, что на пенсию лучше копить самостоятельно и начали откладывать деньги на банковские счета. Об этом рассказал кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Однако в пандемию СOVID-19 ставки по вкладам упали до 2-3%. И российский средний класс понес деньги на рынок акций. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляла 8-9%. На начало текущего года совокупный объем инвестиций в инструменты фондового рынка составил почти 11,4 трлн рублей. Для сравнения, в депозитах на конец года хранилось чуть менее 45 трлн рублей», – считает Разуваев.
За 2022 год увеличилось число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, на 6,1 млн до 22,9 млн. На начало текущего года было открыто свыше 38,3 млн счетов. Вместе с тем, инвестиционное сообщество отмечает, что около 70-80% брокерских счетов «пустые». Но сам факт отрицать нельзя, считает собеседник ФАН. Падение капитализации российских компаний «ударило» по накоплениям граждан. Некоторые инвестиционные компании пошли на сокращение зарплат и штата сотрудников.
«Перспективы российских фондовых индексов смотрятся не очень. Их динамику определяют компании с тяжелым free float. Нужно много денег, чтобы поднять их котировки. К тому же абсолютно ясно, что главные голубые фишки будут основными "донорами" бюджета. Последние повышения налогов еще не предел. Прежде всего, это касается Газпрома. Ближайшие годы – это, прежде всего, время компаний второго эшелона. Рынок акций реагирует на будущие денежные потоки. Ключевым фактором будут являться ожидания по объему продаж. Ну и конечно компания должна быть дружелюбной к рынку, иметь прозрачную международную отчетность и так далее», – объяснил Александр Разуваев.
История с недавним обвалом фондового рынка, по мнению экономиста, говорит о многом. Инвестиции – это не только макроэкономика, денежно-кредитная политика Банка России, ФРС и ЕЦБ, оценочные мультипликаторы, прибыль и дисконтированные денежные потоки. Инвестиции – это еще и философия, отношение к жизни.
«Мой принцип: прошлое – это прошлое, а будущего может и не быть. Кто покупал на максимумах РусГидро или Газпром, будет ждать еще много лет, чтобы отбить свои деньги. А ведь мог принять свою ошибку, продать и купить другие быстрорастущие бумаги. Самое главное: не следует копить денежные знаки на своем инвестиционном счету. Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие или сделайте подарок близким», – заключил Разуваев.
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