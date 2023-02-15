Томский боец из зоны СВО рассказал о вреде окопных свечей

Военнослужащий из Томской области, находящийся в настоящее время в зоне проведения спецоперации, сообщил томскому губернатору Владимиру Мазуру об опасности применения окопных свечей, которые волонтеры доставляют солдатам вместе с гумпомощью.
Как пишет сетевое издание «КП-Томск», об этом рассказала председатель томского отделения Союза журналистов России Вера Долженкова. Журналистка отметила, что данный разговор российского солдата и руководителя региона состоялся в ходе визита Мазура в зону проведения специальной военной операции.
В окопных свечах, по словам военного, не просто нет надобности, но они еще и вредны. Поскольку при горении выделяют тепло, которое сразу же фиксируют тепловизоры врага. Командование вообще запрещает ими пользоваться на передовой, процитировала бойца представительница СМИ.