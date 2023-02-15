Томский боец из зоны СВО рассказал о вреде окопных свечей

В окопных свечах, по словам военного, не просто нет надобности, но они еще и вредны. Поскольку при горении выделяют тепло, которое сразу же фиксируют тепловизоры врага. Командование вообще запрещает ими пользоваться на передовой, процитировала бойца представительница СМИ.