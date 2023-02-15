Карибские страны призывают Канаду и США начать интервенцию в Гаити

Нассау, 15 февраля. Государства Карибского сообщества (КАРИКОМ) планируют запросить помощь Канады и США для урегулирования ситуации в Гаити, заявил премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис.
Саммит КАРИКОМ пройдет с 15 по 17 февраля в Нассау. Главной темой встречи представителей карибских стран станет кризис в Гаити, которая является одним из 15 участников сообщества. Лидеры регионального блока встретятся вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и делегацией США во главе с помощником госсекретаря Брайаном Николсом.
Убийство президента Жовенеля Моиза в 2021 году привело к разрастанию гуманитарного кризиса в островном государстве. На данный момент в Гаити действуют несколько вооруженных преступных группировок, связанных с экономическими элитами. Постоянные стычки между бандами и борьба за влияние сказываются на безопасности населения, регулярно сталкивающегося с похищениями, грабежом и убийствами.
«У нас нет ресурсов, чтобы справиться с проблемой Гаити самостоятельно, и нам нужна помощь извне», — заявили Дэвис, призвав Канаду и Соединенные Штаты вмешаться в ситуацию.
Также на саммите лидеров стран КАРИКОМ будут обсуждаться вопросы миграции, изменения климата, продовольственной безопасности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также здравоохранения.
Пост главы Гаити после смерти Моиза занял проамериканский политик Ариэль Анри. В ноябре 2022 года он стал одновременно президентом, премьер-министром и главой МВД Гаити. Ранее Анри выразил надежду, что международное сообщество договорится о создании многонациональных сил для помощи Гаитянской национальной полиции в восстановлении мира и безопасности в стране.
Трюдо в январе 2022 года заявил, что Канада «работает с партнерами по всему Карибскому бассейну, с Соединенными Штатами и Мексикой, чтобы гарантировать, что, если ситуация (в Гаити) начнет ухудшаться, у нас будут сценарии действий».