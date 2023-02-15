Карибские страны призывают Канаду и США начать интервенцию в Гаити

Трюдо в январе 2022 года заявил, что Канада «работает с партнерами по всему Карибскому бассейну, с Соединенными Штатами и Мексикой, чтобы гарантировать, что, если ситуация (в Гаити) начнет ухудшаться, у нас будут сценарии действий».