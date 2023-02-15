Психолог Романив объяснила, почему многим людям не везет с избранниками

Пример родителей и опыт, полученный в детстве, во многом влияют на выстраивание романтических отношений человека в зрелом возрасте. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» предупредила семейный психолог Ольга Романив.
По ее словам, в любовных делах люди нередко берут пример со старших родственников. В частности, человек может искать знакомые черты характера и внешности в потенциальной второй половинке.
«Поэтому мы можем совершенно подсознательно выбрать человека, который, как и кто-то из наших родителей, будет отвергать нашу любовь», — добавила эксперт.
При этом она отметила, что огромную роль в этом процессе играет гормональное отключение критического мышления при влюбленности. В такой ситуации человек не может беспристрастно проанализировать поступки избранника, вместо этого приписывая ему несуществующие достоинства и не замечая недостатки.
«Спустя года 3-4, когда критическое мышление восстановится, сильно удивляться своему выбору и тем безумствам, которые творились в момент влюбленности», — резюмировала Романив.
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