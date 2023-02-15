Психолог Романив объяснила, почему многим людям не везет с избранниками

При этом она отметила, что огромную роль в этом процессе играет гормональное отключение критического мышления при влюбленности. В такой ситуации человек не может беспристрастно проанализировать поступки избранника, вместо этого приписывая ему несуществующие достоинства и не замечая недостатки.