События на Украине к 12:00 15 февраля: вывезенное зерно пошло на корм скоту в ЕС, в Ростове задержан «азовец»

В Ростове задержан член украинского нацполка «Азов»✱ (запрещен в РФ), который прибыл на российскую территорию в качестве беженца и занимался националистической пропагандой среди молодежи. При обыске в его жилье найдены экстремистские материалы и символика радикальной организации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической группы.