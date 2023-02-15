Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 15 февраля.
Россия
В городе Энергодар Запорожской области 1 июня откроется межрегиональное управление Федерального медико-биологического агентства. Оно возьмет под свой контроль обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия как работников ядерной энергетики, так и остальных жителей города.
В Ростове задержан член украинского нацполка «Азов»✱ (запрещен в РФ), который прибыл на российскую территорию в качестве беженца и занимался националистической пропагандой среди молодежи. При обыске в его жилье найдены экстремистские материалы и символика радикальной организации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической группы.
Ситуация в Донбассе
ВС РФ предпринимают попытки продвинуться к Угледару со стороны Никольских Дач, что осложняется открытой местностью. Под Донецком проходят бои в районе населенных пунктов Победа и Марьинка.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, контратаковали в районе Ивановского юго-западнее Бахмута (Артемовска), борясь за сохранение контроля над трассой в Константиновку. Также продолжается сопротивление полуокруженной группировки в Парасковиевке. Поселок находится под прямым огнем артиллерии, бьющей с доминирующих высот в районе недавно освобожденной Красной Горы.
Российские подразделения атакуют Федоровку, Раздоловку и Веселое севернее Соледара. На Луганском направлении происходят столкновения у Белогоровки, Заречного, Невского и Площанки, наблюдается продвижение ВС РФ вперед.
Украина
Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ названия «Эдельвейс». Такое же прозвище высокогорного цветка ранее носили 1-я горнопехотная дивизия вермахта и отряд террористов, действовавших в районах Чечни.
Тем временем украинская пшеница, вывезенная из страны под предлогом оказания гуманитарной помощи голодающим государствам, используется как корм для скота в Европе, в частности, подобное замечено в Испании. Это оказалось возможным из-за привлекательной цены, которую покупатели предлагают Киеву.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация