В России предложили задействовать международные организации для освобождения московского журналиста

Речь идет о сотруднике российского новостного агентства Sputnik. Марат Касем родился в Латвии, однако работал в России. Занимал должность шеф-редактора «Sputnik Литва». В конце декабря 2022 года мужчина прибыл в Латвию по личным делам, а в начале января был арестован полицией. В настоящее время журналист находится под арестом в Латвийской тюрьме.