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В России предложили задействовать международные организации для освобождения московского журналиста

Политика
В России предложили задействовать международные организации для освобождения московского журналиста

С предложением выступила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Речь идет о сотруднике российского новостного агентства Sputnik. Марат Касем родился в Латвии, однако работал в России. Занимал должность шеф-редактора «Sputnik Литва». В конце декабря 2022 года мужчина прибыл в Латвию по личным делам, а в начале января был арестован полицией. В настоящее время журналист находится под арестом в Латвийской тюрьме.

Матвиенко заявила, что Россия должна использовать любые доступные средства для освобождения мужчины и предложила обратиться в международные структуры для решения этого вопроса. Депутат подчеркнула, что если у кого-то из руководителей подобных организаций осталась совесть и суверенитет, они обязаны посодействовать России в помощи задержанному.

Ранее адвокат Марата Касема сообщил о состоянии здоровья журналиста и назвал его критическим. Адвокат отметил, что журналиста содержат в пыточных условиях.
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