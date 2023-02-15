Экс-депутат Худяков считает, что пославший Галкина Григорий Лепс процитировал сотни россиян

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков высказался о конфликте певца Григория Лепса и юмориста Максима Галкина✱ (признан в России иноагентом). Политик считает, что исполнитель хита «Самый лучший день» процитировал сотни россиян, когда послал пародиста.
Лепс послал Галкина прямо со сцены, причем в нецензурной форме. По словам Худякова, певец сделал то, что регулярно делают сотни его читателей, когда видят какую-то информацию о сбежавшем из России юмористе.
«Это цитата сотен людей, россиян», — заявил о словах исполнителя экс-депутат в Telegram-канале.
Бывший парламентарий отметил, что многие осуждают Лепса за использование обсценной лексики на сцене. Политик согласен, что со стороны певца это было некрасиво. Однако то же самое хочется в сердцах сказать многим российским мужикам, уверен Худяков.
Экс-депутат добавил, что конфликт Лепса и Галкина начался давно, когда юморист начал петь. Народный артист РФ попросил породиста завязать с музыкальной карьерой, но тот не прислушался, сообщил бывший парламентарий. Хотя природа обделила Галкина талантом, он очень амбициозный и обидчивый, подытожил Худяков.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами