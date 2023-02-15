Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в день одного из важнейших православных праздников, Сретение Господне, над селом Благодатное Скадовского района Херсонщины зазвучал колокольный звон.
Это стало возможным благодаря совместным усилиям херсонцев, воронежцев и российских волонтеров. Дело в том, что с весны прошлого года гуманитарная миссия помогала продуктами женскому монастырю в Благодатном. Однажды настоятельница обители поделилась с руководством миссии мечтой о новой звоннице.
Новенький 300-килограммовый колокол отлили на заводе в Воронеже, местные активисты организовали его доставку в Херсонскую область. А в Благодатном его встретили волонтеры, и совместно с местным руководством помогли с установкой колокола, который стал главным «голосом» в звоннице женского монастыря.
«Сегодня у нас — действительно большое торжество! Родилась колокольня, которую мы ждали и о которой мечтали целых десять лет. И если поначалу для нас это было как какой-то несбыточный сон, то теперь мы видим его в реальности. Мы благодарны всем, кто внес свою лепту в богоугодное дело. Это великая радость для всех сестер, для нашей обители и для всей нашей общины. Потому что колокольным звоном теперь освящается весь наш район!» — рассказала настоятельница женского монастыря села Благодатное.
В Скадовском районе это — единственный ныне действующий монастырь, недавно ему исполнилось десять лет. Изначально всего три монахини из Благовещенского Херсонского монастыря были направлены в Благодатное для служения в приходском храме Святого Николая. И с тех пор здесь велось строительство женского монастыря, в котором сейчас проживают 12 сестер. С началом спецоперации РФ на Украине обитель стала еще и своеобразным гуманитарным центром, а также приютом для беженцев, которые выезжают с подконтрольных Украине территорий.
«С этой сложной операцией мы справились, как говорится, «всем миром». Воронежские мастера на заводе отлили колокол, активисты из воронежского отделения "Единой России" помогли его доставить, а мы его приняли на Херсонщине. Глава одного из районов Херсонской области активно способствовала тому, чтобы организовать установочную технику, а также оборудовать колокольню так, как этого требует церковная процедура. Вера — это очень важно для каждого из нас. Вера в добро, в правду, в Бога и, конечно, в Отечество!» — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Помимо главного колокола, звонницу женского монастыря также пополнил еще один колокол весом 100 килограммов, а также несколько малых колоколов.
Напомним, Гуманитарный центр в Херсонской области начал работать в начале марта 2022-го. За прошедшее время волонтерам удалось эвакуировать более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках миссии добровольцы ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также организована работа Гуманитарного центра в Геническе, где ведется регулярный прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для младенцев и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами городков и сел, волонтеры сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежними, украинскими властями. Всего в списки вошло более восьми тысяч человек.