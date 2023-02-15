Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине

В Скадовском районе это — единственный ныне действующий монастырь, недавно ему исполнилось десять лет. Изначально всего три монахини из Благовещенского Херсонского монастыря были направлены в Благодатное для служения в приходском храме Святого Николая. И с тех пор здесь велось строительство женского монастыря, в котором сейчас проживают 12 сестер. С началом спецоперации РФ на Украине обитель стала еще и своеобразным гуманитарным центром, а также приютом для беженцев, которые выезжают с подконтрольных Украине территорий.