Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине

Общество
Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в день одного из важнейших православных праздников, Сретение Господне, над селом Благодатное Скадовского района Херсонщины зазвучал колокольный звон.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям херсонцев, воронежцев и российских волонтеров. Дело в том, что с весны прошлого года гуманитарная миссия помогала продуктами женскому монастырю в Благодатном. Однажды настоятельница обители поделилась с руководством миссии мечтой о новой звоннице.

Новенький 300-килограммовый колокол отлили на заводе в Воронеже, местные активисты организовали его доставку в Херсонскую область. А в Благодатном его встретили волонтеры, и совместно с местным руководством помогли с установкой колокола, который стал главным «голосом» в звоннице женского монастыря.

Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине
«Сегодня у нас — действительно большое торжество! Родилась колокольня, которую мы ждали и о которой мечтали целых десять лет. И если поначалу для нас это было как какой-то несбыточный сон, то теперь мы видим его в реальности. Мы благодарны всем, кто внес свою лепту в богоугодное дело. Это великая радость для всех сестер, для нашей обители и для всей нашей общины. Потому что колокольным звоном теперь освящается весь наш район!» — рассказала настоятельница женского монастыря села Благодатное.

В Скадовском районе это — единственный ныне действующий монастырь, недавно ему исполнилось десять лет. Изначально всего три монахини из Благовещенского Херсонского монастыря были направлены в Благодатное для служения в приходском храме Святого Николая. И с тех пор здесь велось строительство женского монастыря, в котором сейчас проживают 12 сестер. С началом спецоперации РФ на Украине обитель стала еще и своеобразным гуманитарным центром, а также приютом для беженцев, которые выезжают с подконтрольных Украине территорий.

Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине
«С этой сложной операцией мы справились, как говорится, «всем миром». Воронежские мастера на заводе отлили колокол, активисты из воронежского отделения "Единой России" помогли его доставить, а мы его приняли на Херсонщине. Глава одного из районов Херсонской области активно способствовала тому, чтобы организовать установочную технику, а также оборудовать колокольню так, как этого требует церковная процедура. Вера — это очень важно для каждого из нас. Вера в добро, в правду, в Бога и, конечно, в Отечество!» — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.

Помимо главного колокола, звонницу женского монастыря также пополнил еще один колокол весом 100 килограммов, а также несколько малых колоколов.

Волонтеры РФ установили колокол из Воронежа на часовню монастыря на Херсонщине

Напомним, Гуманитарный центр в Херсонской области начал работать в начале марта 2022-го. За прошедшее время волонтерам удалось эвакуировать более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках миссии добровольцы ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также организована работа Гуманитарного центра в Геническе, где ведется регулярный прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.

Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для младенцев и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами городков и сел, волонтеры сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежними, украинскими властями. Всего в списки вошло более восьми тысяч человек.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду