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Боррель намерен предложить генсеку ООН Гутеррешу стать посредником в переговорах по Украине

Политика
Боррель намерен предложить генсеку ООН Гутеррешу стать посредником в переговорах по Украине

Европейский союз планирует предложить генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу выступить в качестве посредника в переговорах по Украине, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Во время выступления в Европарламенте дипломат отметил, что Запад должен продолжить предоставлять Киеву военную помощь. В то же время Европа обязана прилагать все усилия для мирного урегулирования кризиса.

«Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН начать, если он захочет, процесс посредничества», — подчеркнул Боррель.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предлагали передать России часть украинской земли для прекращения конфликта.
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