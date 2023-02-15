Боррель намерен предложить генсеку ООН Гутеррешу стать посредником в переговорах по Украине

Европейский союз планирует предложить генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу выступить в качестве посредника в переговорах по Украине, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Во время выступления в Европарламенте дипломат отметил, что Запад должен продолжить предоставлять Киеву военную помощь. В то же время Европа обязана прилагать все усилия для мирного урегулирования кризиса.
«Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН начать, если он захочет, процесс посредничества», — подчеркнул Боррель.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предлагали передать России часть украинской земли для прекращения конфликта.