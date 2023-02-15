Объем фальшивомонетничества в России достиг минимума с 2011 года

Количество выявленных фальшивых банкнот в сравнении с количеством купюр, находящихся в обращении, стало минимальным в России с 2011 года. Сейчас на 1 млн настоящих банкнот приходится четыре подделки, свидетельствуют данные Банка России.
В прошлом году в банковской системе страны были выявлены 22 874 поддельных денежных знака. При этом число пятитысячных купюр составило 14 184 штуки, двухтысячных — 4336 единиц и тысячерублевых — 3637 поддельных банкнот.
Меньше всего фальшивок было обнаружено среди купюр номиналом 50 рублей — лишь 30 образцов. Однако были зафиксированы подделки монет: 183 подделки по десять рублей, 83 — по пять рублей и три по рублю.
Кроме того, было выявлено 1811 поддельных банкнот иностранных государств. Большинство из них составили фальшивые доллары — 1558 штук, указано на портале регулятора.