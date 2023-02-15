В WhatsApp призвали отказаться от Telegram

Руководитель WhatsApp обвинил российский мессенджер Telegram и его основателя Павла Дурова в незащищенности информации и чатов.
Глава компании Уилл Кэткарт заявил пользователям, что Telegram не является надежной площадкой для общения, так как личные данные пользователей там не защищены сквозным шифрованием. Он также отметил, что отсутствие сквозного шифрования в чатах и закрытых группах может привести к утечке личной информации и распространении ее третьим лицам.
В дополнение к своим словам Кэткарт прочитал зрителям статью, в которой рассказывалось о том, что даже закрытые и секретные чаты могут читаться и это считается официально подтвержденной информацией.
Глава WhatsApp призвал пользователей отказаться от этого мессенджера во имя безопасности данных. Однако, по словам, руководителя он сказал это не в целях рекламы своего приложения и рекомендовал людям переходить на другие мессенджеры, а не только на WhatsApp.