Российские ВКС по приказу президента Владимира Путина отправили американским властям грозный сигнал в районе штата Аляска, сразу после сведений о новых поставках Вашингтоном оружия киевскому режиму. Такое мнение высказал аналитик издания The Sun Уилл Стюарт.
Он отметил, что дальние бомбардировщики-ракетоносцы ВКС РФ Ту-95 провели многочасовое патрулирование в арктических широтах. Эти самолеты носят неформальное прозвище «Медведей» не только за характерный шум винтов, но и ввиду огромной мощности бортового вооружения, напомнил эксперт Уилл Стюарт. Пересказ его статьи предоставлен «ПолитРоссией».
«Российские ядерные бомбардировщики “Медведь” летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО», — сказано в публикации.
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