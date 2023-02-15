The Sun: США получили грозный российский сигнал близ Аляски после отправки оружия на Украину

Он отметил, что дальние бомбардировщики-ракетоносцы ВКС РФ Ту-95 провели многочасовое патрулирование в арктических широтах. Эти самолеты носят неформальное прозвище «Медведей» не только за характерный шум винтов, но и ввиду огромной мощности бортового вооружения, напомнил эксперт Уилл Стюарт. Пересказ его статьи предоставлен «ПолитРоссией».