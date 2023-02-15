Госэкспертиза одобрила бурение новых газовых скважин в Крыму

Специалисты ГУП РК «Черноморнефтегаз» займутся освоением газовых месторождений на черноморском побережье Крыма.
По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, проект возобновления газодобычи в Черноморском районе Крыма получил одобрение экспертов. Речь идет о запуске трех новых скважин на территории Западно-Октябрьского газового месторождения около мыса Тарханкут, сообщает «Эксперт ЮГ».
Отмечается, что газоконденсатная смесь будет поступать в общий коллектор, который подключат к газосборному трубопроводу. Учтены все экологические требования. Так, трассировка трубопроводов выполняется специально на удалении от объектов инфраструктуры.