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Госэкспертиза одобрила бурение новых газовых скважин в Крыму

Экономика
Госэкспертиза одобрила бурение новых газовых скважин в Крыму

Специалисты ГУП РК «Черноморнефтегаз» займутся освоением газовых месторождений на черноморском побережье Крыма.

По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, проект возобновления газодобычи в Черноморском районе Крыма получил одобрение экспертов. Речь идет о запуске трех новых скважин на территории Западно-Октябрьского газового месторождения около мыса Тарханкут, сообщает «Эксперт ЮГ».

Отмечается, что газоконденсатная смесь будет поступать в общий коллектор, который подключат к газосборному трубопроводу. Учтены все экологические требования. Так, трассировка трубопроводов выполняется специально на удалении от объектов инфраструктуры.
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