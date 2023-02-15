Чехия желает провести «саммит мира»

В случае действительной готовности государств к проведению такого саммита руководство Чехии готово организовать площадку для встречи на своей территории. Ранее Павел объявлял о невозможности прямого участия Североатлантического альянса в конфликте с Российской Федерацией, но при этом заявил, что Украина должна стать членом Европейского союза и НАТО.