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Чехия желает провести «саммит мира»

Политика
Чехия желает провести «саммит мира»

В республике заявили о готовности организовать встречу участников на своей территории.

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил о допустимости проведения предложенного Украиной «саммита мира» с целью урегулирования конфликта. Павел считает необходимой готовность всех потенциальных участников саммита договариваться ради достижения мирного соглашения.

В случае действительной готовности государств к проведению такого саммита руководство Чехии готово организовать площадку для встречи на своей территории. Ранее Павел объявлял о невозможности прямого участия Североатлантического альянса в конфликте с Российской Федерацией, но при этом заявил, что Украина должна стать членом Европейского союза и НАТО.
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