Глава Республики Алтай Хорохордин посетил военнослужащих в ЛНР

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил Луганскую Народную Республику. Там он встретился с алтайскими мобилизованными, добровольцами и контрактниками, участвующими в специальной военной операции.
В состав региональной делегации вошли также первый вице-премьер Эжер Ялбаков, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, руководитель Центра развития Республики Алтай Михаил Грудинин, сообщает сетевое издание «Новости Алтая».
Олег Хорохордин обсудил с бойцами вопросы оснащения военнослужащих, меры поддержки их семей, в том числе внеочередное предоставление мест в детских садах, освобождение от родительской платы в дошкольных учреждениях, бесплатном питании школьников.
Бойцам было доставлено новое оборудование для дополнительного оснащения бригады: тепловизоры, квадрокоптеры, монокуляры, радиостанции, бинокли, рации и многое другое. Значительная часть техники и оборудования приобретена за счет республиканского бюджета. Также помощь оказали предприниматели и алтайские общественные организации.