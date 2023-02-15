Глава Республики Алтай Хорохордин посетил военнослужащих в ЛНР

Бойцам было доставлено новое оборудование для дополнительного оснащения бригады: тепловизоры, квадрокоптеры, монокуляры, радиостанции, бинокли, рации и многое другое. Значительная часть техники и оборудования приобретена за счет республиканского бюджета. Также помощь оказали предприниматели и алтайские общественные организации.