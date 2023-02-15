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Авторы Politico нашли открытку со стихотворением «Берлускони для Путина»

Политика
Авторы Politico нашли открытку со стихотворением «Берлускони для Путина»

Журналисты издания Politico обнародовали стихотворение, которое якобы было написано бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони для президента России Владимира Путина.

По словам авторов статьи, мировая общественность давно знает о дружеских отношениях политиков. Путин и Берлускони даже обмениваются подарками по праздникам, пишет «ПолитРоссия».

Politico подчеркивает, что дружба политиков вышла на новый уровень. Журналисты нашли на полу склада компании Poste Italiane открытку ко Дню Святого Валентина, в которой якобы было стихотворение Берлускони для Путина.

«Западные союзники прокляты,
Правда за Россией,
Украина нацистами переполнена,
Продолжай бороться, мессия», — говорилось в записке.

Позже американское издание призналось, что стихотворение было написано в шутку самой редакцией, а не Берлускони.

Бывший премьер Италии ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей».
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