Журналисты издания Politico обнародовали стихотворение, которое якобы было написано бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони для президента России Владимира Путина.
По словам авторов статьи, мировая общественность давно знает о дружеских отношениях политиков. Путин и Берлускони даже обмениваются подарками по праздникам, пишет «ПолитРоссия».
Politico подчеркивает, что дружба политиков вышла на новый уровень. Журналисты нашли на полу склада компании Poste Italiane открытку ко Дню Святого Валентина, в которой якобы было стихотворение Берлускони для Путина.
«Западные союзники прокляты,
Правда за Россией,
Украина нацистами переполнена,
Продолжай бороться, мессия», — говорилось в записке.
Позже американское издание призналось, что стихотворение было написано в шутку самой редакцией, а не Берлускони.
Бывший премьер Италии ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей».