С актрисы Анны Большой сняли обвинения в смертельном наезде

Актриса Анна Большова больше не обвиняется в смертельном наезде на женщину. С артистки сняли обвинения в инциденте, который произошел в Калужской области в октябре 2022 года.
Наказание должен понести сожитель погибшей за оставление в опасности. Следствие пришло к выводу, что он вез женщину в автомобиле, затем остановился на обочине, вытащил ее из машины и оставил на дороге, сообщает Telegram-канал Mash.
Большова случайно переехала женщину на своем Audi Q3, поскольку не увидела ее в темноте. СМИ писали, что актриса сама вызвала пострадавшей скорую, но та скончалась на месте. Сожителю погибшей грозит до года тюрьмы.