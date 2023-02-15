Десятый пакет санкций ЕС против России может включить торговые ограничения на 11 млрд евро

Десятый пакет антироссийских санкций предполагает торговые ограничения на сумму в 11 млрд евро. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
ЕК предложила ввести в отношении российской стороны экспортные санкции для запрета поставок электроники, применяемой в создании дронов и вертолетов.
Ранее глава ЕК указывала, что новый пакет санкционных мер будет подразумевать, в частности, новые запреты на ввоз в Россию технологий, которые, по мнению Евросоюза, Москва способна использовать в военных целях.