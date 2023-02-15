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Десятый пакет санкций ЕС против России может включить торговые ограничения на 11 млрд евро

Экономика
Десятый пакет санкций ЕС против России может включить торговые ограничения на 11 млрд евро

Десятый пакет антироссийских санкций предполагает торговые ограничения на сумму в 11 млрд евро. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

ЕК предложила ввести в отношении российской стороны экспортные санкции для запрета поставок электроники, применяемой в создании дронов и вертолетов.

Ранее глава ЕК указывала, что новый пакет санкционных мер будет подразумевать, в частности, новые запреты на ввоз в Россию технологий, которые, по мнению Евросоюза, Москва способна использовать в военных целях.
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