Тюменские власти планируют выдавать бесплатные лекарства семьям с детьми до трех лет

Департамент социального развития Тюменской области представил законопроект о снабжении бесплатными лекарствами всех семей с детьми до трех лет, проживающих на территории региона. Подробностями поделилось издание nashgorod.ru.
По имеющейся информации, препараты будут выдаваться вне зависимости от уровня дохода. Главное условие для получения льгот — наличие в семье минимум одного ребенка, не достигшего возраста трех лет.
Также сообщается, что в законопроект добавили пункт об обеспечении лекарствами многодетных семей. В частности, он касается детей до шести лет.
Ранее комитет Государственной думы России по строительству и ЖКХ предложил запустить ипотеку на новостройки под 5 процентов без использования средств государственного бюджета. Согласно инициативе, кредиты должны предоставляться всем категориям граждан.