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Тюменские власти планируют выдавать бесплатные лекарства семьям с детьми до трех лет

Общество
Тюменские власти планируют выдавать бесплатные лекарства семьям с детьми до трех лет

Департамент социального развития Тюменской области представил законопроект о снабжении бесплатными лекарствами всех семей с детьми до трех лет, проживающих на территории региона. Подробностями поделилось издание nashgorod.ru.

По имеющейся информации, препараты будут выдаваться вне зависимости от уровня дохода. Главное условие для получения льгот — наличие в семье минимум одного ребенка, не достигшего возраста трех лет.

Также сообщается, что в законопроект добавили пункт об обеспечении лекарствами многодетных семей. В частности, он касается детей до шести лет.

Ранее комитет Государственной думы России по строительству и ЖКХ предложил запустить ипотеку на новостройки под 5 процентов без использования средств государственного бюджета. Согласно инициативе, кредиты должны предоставляться всем категориям граждан.
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