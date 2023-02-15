Фильм о группе «Иванушки International» могут выпустить в марте 2024 года

Пока кинокартина носит рабочее название «Тур с Иванушками». В продюсерском центре Игоря Матвиенко сообщили, что съемки пройдут на юге России: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. В фильме прозвучат песни «Иванушек International», а участники группы снимутся в камео.