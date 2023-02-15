Фильм о группе «Иванушки International» могут выпустить в марте 2024 года

Музыкальную комедию о группе «Иванушки International» собираются выпустить в марте 2024 года. Об этом рассказал продюсер ленты Дмитрий Пристансков.
По его словам, сейчас проект находится на стадии сборки и переговоров. Финальный кастинг пройдет в апреле, а съемки начнутся в августе или сентября, уточнил Пристансков.
«Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года», — сообщил он ТАСС.
Пока кинокартина носит рабочее название «Тур с Иванушками». В продюсерском центре Игоря Матвиенко сообщили, что съемки пройдут на юге России: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. В фильме прозвучат песни «Иванушек International», а участники группы снимутся в камео.
Лента расскажет о трех женщинах, которые после похорон подруги решают исполнить мечту детства и отправиться в тур за «Иванушками», сообщает газета «Культура». К путешествию присоединяется дочь одной из героинь, которая портит подругам планы.