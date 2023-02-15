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Украинский военный рассказал о спасении своей жизни благодаря сдаче в плен бойцам ВС РФ

Армия
Украинский военный рассказал о спасении своей жизни благодаря сдаче в плен бойцам ВС РФ

Украинский солдат после взятия в плен бойцами ВС РФ сообщил, что таким образом ему удалось сохранить себе жизнь и здоровье.

Бывший боец ВСУ рассказал об этом на видео, которое опубликовано Минобороны РФ.

«Меня не били, отношение нормальное. Поэтому, если хотите остаться в живых, пожалуйста, лучше сдайтесь», — подчеркнул военнослужащий.

Он отметил, что сложил оружие в районе населенного пункта Никольское, где ВСУ понесли огромные потери и не смогли удержать своих позиций.

Ранее телеканал «360» сообщил о признаках отвода украинских войск на Донецком направлении.
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