Украинский военный рассказал о спасении своей жизни благодаря сдаче в плен бойцам ВС РФ

Украинский солдат после взятия в плен бойцами ВС РФ сообщил, что таким образом ему удалось сохранить себе жизнь и здоровье.
Бывший боец ВСУ рассказал об этом на видео, которое опубликовано Минобороны РФ.
«Меня не били, отношение нормальное. Поэтому, если хотите остаться в живых, пожалуйста, лучше сдайтесь», — подчеркнул военнослужащий.
Он отметил, что сложил оружие в районе населенного пункта Никольское, где ВСУ понесли огромные потери и не смогли удержать своих позиций.
Ранее телеканал «360» сообщил о признаках отвода украинских войск на Донецком направлении.