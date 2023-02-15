Продолжительный коронавирус повреждает внутренние органы почти 60% переболевших людей

Ученые выяснили, как долго у человека, перенесшего COVID-19, сохраняются повреждения органов, полученные во время заболевания.
Исследователи наблюдали за состоянием 536 переболевших, которые жаловались на одышку, когнитивную дисфункцию и ухудшение качества жизни. У 331 из них выявили нарушения функции органов через шесть месяцев после постановки первого диагноза. Такие данные удалось получить благодаря МРТ-диагностике, отмечает Medical Xpress. Через год у 59% переболевших коронавирусом диагностированы поражения как минимум одного органа.
Пандемия коронавируса, вероятно, закончится в 2024 году, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Для адаптации вирусу необходимо до пяти лет. Три из них — это активный процесс, а еще два года — сама адаптация. Люди со слабым иммунитетом могут стать носителями новых линий коронавируса, считает Тимаков.