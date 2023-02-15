Продолжительный коронавирус повреждает внутренние органы почти 60% переболевших людей

Пандемия коронавируса, вероятно, закончится в 2024 году, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Для адаптации вирусу необходимо до пяти лет. Три из них — это активный процесс, а еще два года — сама адаптация. Люди со слабым иммунитетом могут стать носителями новых линий коронавируса, считает Тимаков.