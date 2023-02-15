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Житель Китая жестоко зарезал несостоявшуюся невесту в ТЦ на День святого Валентина

Происшествия
Житель Китая жестоко зарезал несостоявшуюся невесту в ТЦ на День святого Валентина

В Китае молодой человек нанес смертельные ранения возлюбленной, которая отказалась от помолвки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории торгового центра в День святого Валентина. Там местный житель предложил девушке стать его супругой, однако та ответила отказом. Агрессор схватил нож и нанес несостоявшейся невесте 27 ударов. Пострадавшая скончалась на месте. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.

В Москве мужчина зарезал своего сына и бывшую жену, передает RT. После преступления злоумышленник свел счеты с жизнью.
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