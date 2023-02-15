Латинская Америка выступает против поставок вооружений Украине

В Мексике заявили о недопустимости продолжения снабжения Украины оружием.
Глава МИД Мексиканских Соединенных Штатов Марсело Эбрард сообщил о негативном отношении государств Латинского региона поставки вооружений на Украину с целью затянуть конфликт. Дипломат рассматривает необходимым искать политического решения украинского вопроса.
Эбрард считает, что продолжение отправки вооружений в Украину может иметь далеко идущие негативные последствия. Политика Западных стран создает риски не только для самих себя и России, но и для других государств.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отрицательно отнесся к заявлениям в Германии об отправке таков в зону боевых действий. Также бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес огласил нейтральную позицию Бразилии к ситуации на Украине.