Вице-премьер Белоусов предложил запустить строительство железной дороги в Иране

Агентство экономической информации «Прайм» рассказало, что в 2022 году данный вопрос обсуждался только на стадии переговоров, а в январе этого года, после встречи помощника президента РФ Игоря Левитина с первым вице-президентом Ирана Моххаммадом Мохбером, Москва выразила готовность финансирования строительства, которое планировалось еще несколько лет назад.