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Вице-премьер Белоусов предложил запустить строительство железной дороги в Иране

Общество
Вице-премьер Белоусов предложил запустить строительство железной дороги в Иране

Вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране

Строительство данной железной дороги необходимо для перевозки грузов из Северной Европы в порты Персидского и Оманского залива в значительно короткие сроки. Ранее транспортировка товаров осуществлялась по воде через Суэцкий канал.

Агентство экономической информации «Прайм» рассказало, что в 2022 году данный вопрос обсуждался только на стадии переговоров, а в январе этого года, после встречи помощника президента РФ Игоря Левитина с первым вице-президентом Ирана Моххаммадом Мохбером, Москва выразила готовность финансирования строительства, которое планировалось еще несколько лет назад.
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