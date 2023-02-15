Вице-премьер Белоусов предложил запустить строительство железной дороги в Иране

Вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране
Строительство данной железной дороги необходимо для перевозки грузов из Северной Европы в порты Персидского и Оманского залива в значительно короткие сроки. Ранее транспортировка товаров осуществлялась по воде через Суэцкий канал.
Агентство экономической информации «Прайм» рассказало, что в 2022 году данный вопрос обсуждался только на стадии переговоров, а в январе этого года, после встречи помощника президента РФ Игоря Левитина с первым вице-президентом Ирана Моххаммадом Мохбером, Москва выразила готовность финансирования строительства, которое планировалось еще несколько лет назад.