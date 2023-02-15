Хранившую взрывное устройство амурчанку приговорили к 19 годам колонии

В результате женщина осуществила несколько попыток реализации запрещенных веществ в разных городах региона посредством вышеуказанного способа. В марте 2021 года автомобиль дамы досмотрели инспекторы ДПС и нашли у нее наркотики. В ходе обыска дома у амурчанки, кроме наркотических веществ, полицейские обнаружили еще и взрывное устройство на основе тротила, которое нарушительница ранее купила и хранила у себя дома.