Хранившую взрывное устройство амурчанку приговорили к 19 годам колонии

Суд приговорил 30-летнюю жительницу Белогорска Амурской области. Ее признали виновной в покушениях на незаконную торговлю наркотиками и в незаконной покупке и хранении взрывчатых веществ. Об этом рассказали в пресс-служба региональной прокуратуры.
Как пишет ИА «ТЕЛЕПОРТ.РФ», в феврале 2021 года фигурантка приняла предложение, направленное из интернет-магазинов, о помощи в противозаконном сбыте наркотиков с использованием «закладок».
В результате женщина осуществила несколько попыток реализации запрещенных веществ в разных городах региона посредством вышеуказанного способа. В марте 2021 года автомобиль дамы досмотрели инспекторы ДПС и нашли у нее наркотики. В ходе обыска дома у амурчанки, кроме наркотических веществ, полицейские обнаружили еще и взрывное устройство на основе тротила, которое нарушительница ранее купила и хранила у себя дома.
В итоге суд определил правонарушительнице наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в пресс-службе ведомства.