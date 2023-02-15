Иммунолог Продеус сообщил, какой симптом первым проявляется при кори

Он предупредил, что корь является самым заразным заболеванием в мире. Коллега Продеуса по передаче «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в свою очередь добавила, что корь еще и смертельно опасна. Согласно мировой статистике, из пятерки инфицированных умирает по два человека.