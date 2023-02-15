Иммунолог Продеус сообщил, какой симптом первым проявляется при кори

Один из симптомов кори проявляется раньше других, и именно он помогает вовремя выявить заболевание, заявил иммунолог и телеведущий Андрей Продеус.
Пятна Филатова-Коплика на слизистой рта самыми первыми появляются у человека, заболевшего корью. Эти белые точки можно увидеть в районе коренных зубов и глотки.
«Почти в 100% случаев при контакте с больным человек заболевает корью», — отметил Продеус.
Он предупредил, что корь является самым заразным заболеванием в мире. Коллега Продеуса по передаче «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в свою очередь добавила, что корь еще и смертельно опасна. Согласно мировой статистике, из пятерки инфицированных умирает по два человека.