Настя Крайнова рассказала о драке со звездой группы «Тутси» Ириной Ортман

Бывшая солистка группы «Тутси» Настя Крайнова рассказала о конфликте с экс-коллегой по коллективу Ириной Ортман. Певица призналась, что однажды они подрались на гастролях.
По словам артистки, между ней и Ортман случались склоки и ссоры с рукоприкладством. Бывало, что звезды «Тутси» не разговаривали на гастролях. Однажды певицы серьезно повздорили в туре, причем Крайнова даже не помнит суть конфликта.
«Я ее толкнула, она меня тоже. Я повалила ее в снег и дальше нас уже разнимали наши директора. Потом вспоминали этот случай и смеялись», — поделилась исполнительница в интервью kp.ru.
Артистка добавила, что все ее ссоры с Ортман оставались за кулисами. На сцене они продолжали быть одной командой, отметила бывшая солистка «Тутси».
Крайнова и ее бывшая коллега по группе снимаются в шоу «Ну-ка, все вместе!» и мило общаются. Однако в одном из интервью Ортман нелестно отзывалась о певице и угрожала ей судами. Она хочет запретить экс-солистке исполнять песни «Тутси» на концертах. Певица считает это смешным, поскольку, с ее слов, у Ортман нет прав на эти композиции.