Настя Крайнова рассказала о драке со звездой группы «Тутси» Ириной Ортман

Крайнова и ее бывшая коллега по группе снимаются в шоу «Ну-ка, все вместе!» и мило общаются. Однако в одном из интервью Ортман нелестно отзывалась о певице и угрожала ей судами. Она хочет запретить экс-солистке исполнять песни «Тутси» на концертах. Певица считает это смешным, поскольку, с ее слов, у Ортман нет прав на эти композиции.