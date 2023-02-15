На Кубани юношу задержали за диверсию на ж/д дороге и поджог Z-баннера

По версии следствия, в 2022 году молодой человек бросил четыре бутылки с зажигательной смесью в пост секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Помимо этого, злоумышленник оказался причастен к поджогу постера «Своих не бросаем», размещенного в Гулькевичах.