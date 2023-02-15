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На Кубани юношу задержали за диверсию на ж/д дороге и поджог Z-баннера

Происшествия
На Кубани юношу задержали за диверсию на ж/д дороге и поджог Z-баннера

В Краснодарском крае правоохранители задержали 18-летнего юношу, который подозревается в совершении диверсии на железной дороге, а также в поджоге Z-баннера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, в 2022 году молодой человек бросил четыре бутылки с зажигательной смесью в пост секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Помимо этого, злоумышленник оказался причастен к поджогу постера «Своих не бросаем», размещенного в Гулькевичах.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.
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