На Кубани юношу задержали за диверсию на ж/д дороге и поджог Z-баннера

В Краснодарском крае правоохранители задержали 18-летнего юношу, который подозревается в совершении диверсии на железной дороге, а также в поджоге Z-баннера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, в 2022 году молодой человек бросил четыре бутылки с зажигательной смесью в пост секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Помимо этого, злоумышленник оказался причастен к поджогу постера «Своих не бросаем», размещенного в Гулькевичах.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.