Финансист Звездин объяснил преимущества юаня перед долларом и евро

Трейдер в беседе с журналистами «Ленты.ру» предположил, что санкционное давление на Россию может вырасти в дальнейшем. Поэтому будущее вкладов в валютах недружественных Москве государств сейчас находится под вопросом. Он также не исключил возможность принудительной конвертации счетов в долларах и евро по невыгодному для клиента курсу на фоне новых рестрикций.