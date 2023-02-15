Финансист Звездин объяснил преимущества юаня перед долларом и евро

Гражданам РФ стоит обратить свое внимание на китайский юань. Использование этой валюты может защитить сбережения людей от растущих рисков со стороны стран Запада, заявил финансовый аналитик Артем Звездин.
Трейдер в беседе с журналистами «Ленты.ру» предположил, что санкционное давление на Россию может вырасти в дальнейшем. Поэтому будущее вкладов в валютах недружественных Москве государств сейчас находится под вопросом. Он также не исключил возможность принудительной конвертации счетов в долларах и евро по невыгодному для клиента курсу на фоне новых рестрикций.
По мнению Звездина, перекладывание сбережений россиян в юани может спасти их от инфляции и обесценивания рубля в долгосрочной перспективе. При этом, валюту КНР следует купить сразу, а не дробить платежи.
Ранее стало известно, что Минфин РФ намерен нарастить объем продаж иностранной валюты до 8,9 млрд рублей в день из-за падения нефтегазовых доходов, сообщал портал INFOX. Ведомство направит на эти цели 160,2 млрд рублей.