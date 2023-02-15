Главный турецкий урбанист Курум назвал причину обрушения зданий на юго-востоке страны

В 1999 году из-за подземных толчков в Турции погибли более 18 тыс. человек. В 2023-м, по последним данным, землетрясения унесли жизни более 35 тыс. человек. Однако это не окончательная цифра, так как спасатели продолжают разбор завалов. Поврежденные стихией здания планируется снести, рассказал Мурат Курум. Оценка ущерба по всей стране завершится в течение семи дней.