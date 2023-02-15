Главный турецкий урбанист Курум назвал причину обрушения зданий на юго-востоке страны

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум назвал возможную причину повального обрушения зданий при землетрясениях в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны.
Многие рухнувшие сооружения возвели до 1999 года. В то время турецкие власти не ужесточали правила строительства в сейсмоопасных зонах. Здания, пострадавшие при землетрясениях в начале февраля, не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, отметил Мурат Курум.
В 1999 году из-за подземных толчков в Турции погибли более 18 тыс. человек. В 2023-м, по последним данным, землетрясения унесли жизни более 35 тыс. человек. Однако это не окончательная цифра, так как спасатели продолжают разбор завалов. Поврежденные стихией здания планируется снести, рассказал Мурат Курум. Оценка ущерба по всей стране завершится в течение семи дней.