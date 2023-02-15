Рогов: командование ВСУ перебросило в Запорожскую область еще пять тысяч военных

По словам Рогова, этой численности недостаточно для масштабного наступления, однако активность ВСУ в Запорожской области вызывает опасения. Кроме того, отметил источник, в последнее время противник резко увеличил число артиллерийских обстрелов на указанном направлении, а штурмовые отряды регулярно пытаются прощупать оборону ВС РФ.