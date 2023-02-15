В Госдуме объяснили назначение срочных заседаний

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что внезапный перенос заседания связан с обращением Владимира Путина.
Матвиенко заявила, что внеплановый перенос заседания Совета Федерации с 1 марта на 22 февраля обусловлен установкой правительства.
Также сообщалось, что 22 февраля утром состоится заседание Госдумы, а в 15:00 – внеплановое заседание Совета Федерации. На 21 февраля назначено послание Владимира Путину Федеральному собранию, в котором он акцентирует внимание собравшихся на специальной военной операции и социально-экономической сфере.
Совместно с этим в Госдуме заявляли о том, что послание президента должно стать историческим событием. Такие надежды высказывали несколько представителей Думы и Кремля.
Ранее сообщалось, что перенос заседаний связан с экстренным пересмотром законов об изменениях в Налоговом кодексе.