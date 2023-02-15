Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил новые правила разведения открытого огня на дачах

В МЧС отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы. Новые правила вступают в силу 1 марта 2023 года. В беседе с ФАН депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил новые правила разведения открытого огня на дачах.
По словам парламентария, поправки сокращают минимальное расстояние от строений и лесов до открытого огня. Ранее действовало одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, поэтому правила не выполнялись, так как подавляющее большинство классических садовых участков не позволяло разместить мангал с соблюдением всех требований.
«При сжигании сухой травы металлическая емкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного. А зона очистки вокруг должна составлять пять метров. При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек уменьшается до пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов до двух. Теперь для большинства дачных участков требования станут выполнимыми», — пояснил собеседник ФАН.
Депутат также напомнил о санкциях за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф за нарушение новых правил для дачников составит от пяти до 15 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; для предпринимателей от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлекли возникновение пожара и повредили чужое имущество или нанесли ущерб здоровью, то размер штрафа увеличится. За нанесение вреда имуществу или здоровью при нарушении правил противопожарного режима штраф для садоводов составит от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей; для предпринимателей от 90 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности; для юридических лиц — от 700 до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности.
«В случае наступления тяжких последствий для здоровья, смерти одного или нескольких лиц для физических лиц наступает уголовная ответственность. Также необходимо помнить о том, что ущерб, причиненный имуществу от пожара, надо будет возмещать», — добавил в заключение парламентарий.
Ранее россиян, которые не платят целевые и членские взносы в садово-товарищеских сообществах в течение трех и более лет, предложили лишать дач.