Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил новые правила разведения открытого огня на дачах

Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлекли возникновение пожара и повредили чужое имущество или нанесли ущерб здоровью, то размер штрафа увеличится. За нанесение вреда имуществу или здоровью при нарушении правил противопожарного режима штраф для садоводов составит от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей; для предпринимателей от 90 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности; для юридических лиц — от 700 до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности.