ВОЗ решила приостановить расследование происхождения COVID-19

Представители организации год назад выступили с докладом по итогам исследования в Ухане. На тот момент наиболее вероятной гипотезой происхождения вируса была передача его от животного человеку через промежуточное звено, заявил глава мисси ВОЗ в Китае Питер Бен Эмбарек.