ВОЗ решила приостановить расследование происхождения COVID-19

Расследование происхождения коронавируса, которое вела Всемирная организация здравоохранения, будет приостановлено.
Основная причина такого решения связана с проблемами при сборе данных, передает слова эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове газета Daily Telegraph.
Представители организации год назад выступили с докладом по итогам исследования в Ухане. На тот момент наиболее вероятной гипотезой происхождения вируса была передача его от животного человеку через промежуточное звено, заявил глава мисси ВОЗ в Китае Питер Бен Эмбарек.