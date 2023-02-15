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ВОЗ решила приостановить расследование происхождения COVID-19

Общество
ВОЗ решила приостановить расследование происхождения COVID-19

Расследование происхождения коронавируса, которое вела Всемирная организация здравоохранения, будет приостановлено.

Основная причина такого решения связана с проблемами при сборе данных, передает слова эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове газета Daily Telegraph.

Представители организации год назад выступили с докладом по итогам исследования в Ухане. На тот момент наиболее вероятной гипотезой происхождения вируса была передача его от животного человеку через промежуточное звено, заявил глава мисси ВОЗ в Китае Питер Бен Эмбарек.
Всемирная организация здравоохранения коронавирус расследование происхождения
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