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Опубликованы кадры наезда КамАЗа на второклассника на «зебре» в Петербурге

Происшествия
Опубликованы кадры наезда КамАЗа на второклассника на «зебре» в Петербурге

В Петербурге ученик второго класса попал под колеса грузовика. Мальчику потребовалась госпитализация. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел набережной Лейтенанта Шмидта. Восьмилетний школьник пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил КамАЗ. После аварии водитель скрылся, однако вскоре был задержан. Нарушитель сказал, что якобы не заметил ребенка.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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