Опубликованы кадры наезда КамАЗа на второклассника на «зебре» в Петербурге

Инцидент произошел набережной Лейтенанта Шмидта. Восьмилетний школьник пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил КамАЗ. После аварии водитель скрылся, однако вскоре был задержан. Нарушитель сказал, что якобы не заметил ребенка.