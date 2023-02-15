Стивен Спилберг объяснил, почему рад отказу от съемок «Гарри Поттера»

Режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг объяснил, почему отказался снимать «Гарри Поттера». Кинематографист признался, что не жалеет об этом решении.
По словам Спилберга, было несколько проектов, над которыми он отказался работать. Например, режиссер решил не снимать первого «Гарри Поттера», чтобы провести 1,5 года с семьей и маленькими детьми.
«Я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей», — приводит слова продюсера Variety.
Как отметил Спилберг, ему пришлось выбирать между семьей и работой, когда он стал знаменитым. Ему было трудно согласиться снимать фильм в другой стране, зная, что придется провести четыре или пять месяцев в разлуке с родными, подытожил режиссер.