В США растет количество доносов

За период с января по февраль этого года зарегистрировано более 100 сообщений от осведомителей. Такое количество обращений ранее поступило за 2021 и 2022 вместе взятые. Резкий подъем популярности доносов среди американцев объясняется введением в США системы вознаграждений за обращения, касающиеся нарушения правил. Осведомители получают гонорар в размере до 30% от суммы штрафа, наложенного на нарушителя.