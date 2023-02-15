В США растет количество доносов

В 2023 году граждане США направили столько же доносов, сколько за два предыдущих года вместе взятых.
С начала 2023 года в Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями поступило много доносов об игнорировании некоторыми американскими компаниями экономических ограничений в отношении России и поиске путей обхода санкций.
За период с января по февраль этого года зарегистрировано более 100 сообщений от осведомителей. Такое количество обращений ранее поступило за 2021 и 2022 вместе взятые. Резкий подъем популярности доносов среди американцев объясняется введением в США системы вознаграждений за обращения, касающиеся нарушения правил. Осведомители получают гонорар в размере до 30% от суммы штрафа, наложенного на нарушителя.