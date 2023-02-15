Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Число заболевших COVID-19, гриппом и ОРВИ растет в России

Общество
Число заболевших COVID-19, гриппом и ОРВИ растет в России

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом в российских регионах.

Количество случаев COVID-19 выросло почти на треть. По последним данным, на шестой неделе года диагностировано 78,8 тыс. случаев коронавируса. Чаще всего у заболевших выявляют штамм «Омикрон» и его субварианты.

Число заболевших ОРВИ превысило миллион человек, рассказали в Роспотребнадзоре. По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 5%. Более 53% новых случаев заражения приходится на вирусы гриппа. При этом около 80% из них — вирусы гриппа B, резюмировали в Роспотребнадзоре.
роспотребнадзор россия коронавирус грипп ОРВИ
Военкоры ФАН
Лучшие в аду