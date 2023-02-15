Число заболевших COVID-19, гриппом и ОРВИ растет в России

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом в российских регионах.
Количество случаев COVID-19 выросло почти на треть. По последним данным, на шестой неделе года диагностировано 78,8 тыс. случаев коронавируса. Чаще всего у заболевших выявляют штамм «Омикрон» и его субварианты.
Число заболевших ОРВИ превысило миллион человек, рассказали в Роспотребнадзоре. По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 5%. Более 53% новых случаев заражения приходится на вирусы гриппа. При этом около 80% из них — вирусы гриппа B, резюмировали в Роспотребнадзоре.