Число заболевших COVID-19, гриппом и ОРВИ растет в России

Число заболевших ОРВИ превысило миллион человек, рассказали в Роспотребнадзоре. По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 5%. Более 53% новых случаев заражения приходится на вирусы гриппа. При этом около 80% из них — вирусы гриппа B, резюмировали в Роспотребнадзоре.