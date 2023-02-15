В Петербурге девятиклассницу без сознания госпитализировали из булочной на Светлановском

Врачи петербургской скорой доставили в больницу девятиклассницу. Девочке стало плохо на Светлановском проспекте.
Накануне вечером школьница отправилась в булочную. Мать девочки подтвердила, что попросила дочь сходить туда. Школьница сделала покупку и созвонилась с мамой. Затем девятиклассница потеряла сознание. Очевидцы сразу вызвали врачей.
В медучреждении ребенку диагностировали отравление. Его причину сразу установить не удалось. Школьница находится в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию.