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В Петербурге девятиклассницу без сознания госпитализировали из булочной на Светлановском

Происшествия
В Петербурге девятиклассницу без сознания госпитализировали из булочной на Светлановском

Врачи петербургской скорой доставили в больницу девятиклассницу. Девочке стало плохо на Светлановском проспекте.

Накануне вечером школьница отправилась в булочную. Мать девочки подтвердила, что попросила дочь сходить туда. Школьница сделала покупку и созвонилась с мамой. Затем девятиклассница потеряла сознание. Очевидцы сразу вызвали врачей.

В медучреждении ребенку диагностировали отравление. Его причину сразу установить не удалось. Школьница находится в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию.
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