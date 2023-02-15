Руководство «Вашингтона» поддержало Овечкина, уехавшего в Москву из-за состояния отца

Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выразил поддержку форварду команды Александру Овечкину. Соответствующий пост появился в социальных сетях бизнесмена.
Во вторник, 14 февраля, генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан сообщил об отъезде россиянина в Москву. Как стало известно позже, 37-летний нападающий был вынужден покинуть расположение команды из-за ухудшившегося здоровья отца.
«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши болельщики, организация и группа владельцев выражают Алексу всю нашу поддержку», — написал Леонсис.
В текущем сезоне Александр Овечкин отметился 32 голами, доведя общее количество заброшенных в рамках НХЛ шайб до 812. В настоящее время он занимает второе место в списке снайперов за всю историю, однако канадский хоккеист Уэйн Гретцки не сомневается в способности россиянина побить его рекорд.