Руководство «Вашингтона» поддержало Овечкина, уехавшего в Москву из-за состояния отца

В текущем сезоне Александр Овечкин отметился 32 голами, доведя общее количество заброшенных в рамках НХЛ шайб до 812. В настоящее время он занимает второе место в списке снайперов за всю историю, однако канадский хоккеист Уэйн Гретцки не сомневается в способности россиянина побить его рекорд.