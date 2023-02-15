Порядочность без специальных запретов: депутат Горячева об ограничениях для чиновников

Эту идею поддержали и многие депутаты Государственной думы. В беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей они отметили, что в нынешней ситуации просто недопустимо хвастаться благополучием. Более того, по их мнению, государственным служащим следует оставаться на Родине, чтобы избежать возможных провокаций за рубежом со стороны западных или украинских спецслужб. Народные избранники призвали коллег активно оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей.