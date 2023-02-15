Порядочность без специальных запретов: депутат Горячева об ограничениях для чиновников

Парламентарии, которые дорожат своей репутацией, не нуждаются в накладывающих на них ограничения законах. Таким мнением поделилась с ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать на отдых за границу в период СВО получила широкую поддержку в Сети. Как отмечал сам бизнесмен, демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
Эту идею поддержали и многие депутаты Государственной думы. В беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей они отметили, что в нынешней ситуации просто недопустимо хвастаться благополучием. Более того, по их мнению, государственным служащим следует оставаться на Родине, чтобы избежать возможных провокаций за рубежом со стороны западных или украинских спецслужб. Народные избранники призвали коллег активно оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей.
Чтобы узнать отношение к популярной инициативе, ФАН связался с депутатом Ксенией Горячевой. Ее ответ был однозначен.
«Не готова данную тему комментировать, она мне кажется бессодержательной. Депутат, который на связи с людьми и хочет избраться вновь и без запретов ведет себя порядочно», — отреагировала депутат Госдумы.
Похожей позиции придерживаются и другие ее коллеги. В беседе с ФАН они отмечали, что данный вопрос касается в первую очередь именно совести каждого отдельно взятого чиновника.
Ранее депутат Госдумы Лариса Буранова поддержала инициативу Евгения Пригожина. Она подчеркнула, что в настоящее время необходимо помогать участникам СВО.