Убитая нацистами во Вторую мировую войну польская семья будет причислена к лику святых

Весной 1944 года в их дом пришел с обыском отряд польских коллаборантов, набранных из бывших полицейских. В ходе обыска агенты «голубой полиции» обнаружили еврейскую семью. После этого, пособники нацистов устроили показательный расстрел и убили всех жильцов дома, в том числе беременную хозяйку и детей. В общей сложности было убито 17 человек. Руководителем группы был украинец Владимир Лесь.