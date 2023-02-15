Убитая нацистами во Вторую мировую войну польская семья будет причислена к лику святых

Семья Ульма, жившая в городе Маркова, с осени 1942 до весны 1944 прятала у себя на чердаке еврейскую семью.
Весной 1944 года в их дом пришел с обыском отряд польских коллаборантов, набранных из бывших полицейских. В ходе обыска агенты «голубой полиции» обнаружили еврейскую семью. После этого, пособники нацистов устроили показательный расстрел и убили всех жильцов дома, в том числе беременную хозяйку и детей. В общей сложности было убито 17 человек. Руководителем группы был украинец Владимир Лесь.
24 марта в Польше отмечается Национальный день семьи Ульма, а польские католики проводят мессы в память о семье.
Ранее Папа Римский Франциск заявил о готовности провести встречу с Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования украинского кризиса.