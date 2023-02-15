«Газпром» нарастил подачу газа для Европы через территорию Украины на 15%

Сотрудник компании уточнил, что 14 февраля объем прокачки энергоресурса составлял 30,8 млн кубометров. На следующий день он вырос до отметки в 35,3 млн кубометров. При этом, представители Украины отклонили заявку на подачу голубого топлива через станцию «Сохрановка».