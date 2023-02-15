«Газпром» нарастил подачу газа для Европы через территорию Украины на 15%

Российский энергохолдинг «Газпром» 15 февраля подает голубое топливо для Европы транзитом через Украину в объеме 35,3 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа». Этот показатель на 15% выше уровня экспорта, зафиксированного днем ранее, сообщил представитель отечественной организации Сергей Куприянов.
Сотрудник компании уточнил, что 14 февраля объем прокачки энергоресурса составлял 30,8 млн кубометров. На следующий день он вырос до отметки в 35,3 млн кубометров. При этом, представители Украины отклонили заявку на подачу голубого топлива через станцию «Сохрановка».
На текущий момент поставки отечественного газа постепенно приближаются к уровню начала нынешнего года. В феврале они уже возросли на 44% по сравнению с показателем конца января.
Глава холдинга «Газпром» Алексей Миллер и премьер Казахстана Роман Скляр ранее подписали «дорожную карту» партнерства в газовой отрасли, сообщал портал INFOX. Стороны в ходе рабочей встречи обсуждали возможное будущее такого партнерства.