Виноградари и виноделы Ростовской области увеличили вдвое объемы производства

Как пишет информационный портал «ИнтерЦимла», в 2022 году урожай винограда на Дону достиг 10 тыс. тонн, что вдвое больше показателей 2021 года. Также почти в два раза возрос объем производства винодельческой продукции – до 6 млн бутылок, или свыше 424 000 декалитров, отметил чиновник и добавил, что все это стало возможным, благодаря господдержке отрасли виноградарства и политике, направленной на формирование комфортных условий для развития виноградарско-винодельческой отрасли.