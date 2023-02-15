Власти США арестовали еще четверых подозреваемых в заговоре с целью убийства президента Гаити

Таллахасси, 15 февраля. Агенты ФБР арестовали и предъявили обвинения четырем подозреваемым во Флориде за предполагаемую роль в заговоре, который привел к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году.
По данным Министерства юстиции США, одиннадцать человек в настоящее время находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в связи с убийством Моиза. Среди новых фигурантов дела — венесуэльско-американский бизнесмен, владелец контртеррористического подразделения безопасности (CTU) Антонио «Тони» Интриаго, гражданин Колумбии и США, сотрудник дочерней компании CTU Federal Academy LLC Арканхель Претел Ортис, глава базирующейся во Флориде кредитной группы Worldwide Capital Уолтер Вейнтемилла. Всех задержанных подозревают в участии в заговоре с целью похищения или убийства президент Гаити, сообщили власти США.
Также был задержан Фредерик Бергманн, обвиняемый в сговоре с целью контрабанды баллистических жилетов для бывших колумбийских солдат, которые, предположительно, совершили смертельный выстрел в Моиза.
Государство Гаити столкнулось с проблемой борьбы с боевиками после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Группа неизвестных проникла в частную резиденцию президента и застрелила его. На данный момент в стране действуют несколько вооруженных преступных группировок, связанных с экономическими элитами.
Пост главы государства после смерти Моиза занял проамериканский политик Ариэль Анри. В ноябре 2022 года он стал одновременно президентом, премьер-министром и главой МВД Гаити. Ранее Анри выразил надежду, что международное сообщество договорится о создании многонациональных сил для помощи Гаитянской национальной полиции в восстановлении мира и безопасности в стране.