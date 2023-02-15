Власти США арестовали еще четверых подозреваемых в заговоре с целью убийства президента Гаити

По данным Министерства юстиции США, одиннадцать человек в настоящее время находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в связи с убийством Моиза. Среди новых фигурантов дела — венесуэльско-американский бизнесмен, владелец контртеррористического подразделения безопасности (CTU) Антонио «Тони» Интриаго, гражданин Колумбии и США, сотрудник дочерней компании CTU Federal Academy LLC Арканхель Претел Ортис, глава базирующейся во Флориде кредитной группы Worldwide Capital Уолтер Вейнтемилла. Всех задержанных подозревают в участии в заговоре с целью похищения или убийства президент Гаити, сообщили власти США.