Кадыров направил в Сирию гуманитарную помощь

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил в Сирию, пострадавшей от землетрясений, 36 тонн гуманитарной помощи
В своем Telegram-канале Кадыров написал, что в Сирию из Чеченской Республики прибыл гуманитарный груз для пострадавших в результате землетрясения. Организатором этой помощи стал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Пострадавшим направили 36 тонн предметов первой необходимости: зимняя одежда, предметы гигиены, матрасы и пледы с подушками. Также организаторы закупили три тонны детского питания, 209 палаток для размещения более тысячи человек и 1367 спальных мешков.
В ближайшее время в Сирию будет отправлено еще 72 тонны гуманитарной помощи. Помимо этого, чеченское руководство в содружестве с фондом благотворительных организаций «Хайра» и «Даймохк» собрали всю необходимую финансовую помощь, чтобы обеспечить тысячи пострадавших после землетрясений семей временным жильем.
«Я выражаю глубокие слова благодарности дорогой маме, Президенту РОФ Аймани Несиевне, всем благотворительным организациям, МЧС России и жителям нашей республики, которые откликнулись на помощь многострадальному народу Сирии. Да вознаградит вас Всевышний за вашу доброту!», — дал комментарий Кадыров.
На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш с начала февраля произошли последовательные землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в 9 часов. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, из которых больше всего от землетрясений пострадала Сирия.