Кадыров направил в Сирию гуманитарную помощь

На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш с начала февраля произошли последовательные землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в 9 часов. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, из которых больше всего от землетрясений пострадала Сирия.